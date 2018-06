"Tutto può succedere 3", le anticipazioni della prima puntata

Le vite dei quattro fratelli Ferraro e dalla loro variegata famiglia continuano a intrecciarsi nella terza stagione della serie, al via su Rai 1 da lunedì 18 giugno. Otto puntate in prima serata, con la regia di Alessandro Casale e Lucio Pellegrini, che affrontano con ironia e delicatezza amori, relazioni, tradimenti e le importanti sfide dei protagonisti.

Confermato l'intero cast: Pietro Sermonti, Maya Sansa, Caterina Morariu, Alessandro Tiberi, Camilla Filippi, Fabio Ghidoni, Esther Elisha, Matilda De Angelis, Benedetta Porcaroli, Licia Maglietta e Giorgio Colangeli. Una new entry, Giuseppe Zeno, nei panni di Francesco, un affascinante fotografo con un passato turbolento che irrompe nella vita della famiglia Ferraro.

Tutto può succedere 3, prima puntata: le anticipazioni

I nonni subiscono un grave furto in casa. Alessandro è preso da mille impegni familiari e lavorativi e, come se non bastasse, sua figlia Federica torna da Londra con un segreto che è destinato a sbilanciare gli equilibri della famiglia. Carlo, quello che era il "piccolo" di casa, è diventato adesso marito e padre di famiglia mentre Giulia si trova in Ucraina per formalizzare l'adozione di Dimitri. Sara, intanto, progetta di andare a vivere con Marco e sua figlia Ambra cerca di trovare spazio nel mondo della musica.