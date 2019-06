“Questa birra fa schifo”: la Rai condannata per la scena della serie tv ‘Tutto può succedere’

“Questa birra non vale quello che costa”, “non si può bere”, “dimmi se è potabile questa bevanda”, “fa schifo”: queste le battute pronunciate dagli attori della fiction di Rai Uno ‘Tutto può succedere’ che hanno portato ‘Unionbirrai’ – associazione che tutela i piccoli birrifici indipendenti – a intentare un ricorso contro la tv di Stato. Adesso, come la stessa associazione fa sapere tramite un comunicato diffuso sui social, la Rai è stata condannata a versare un risarcimento di 3000 euro più le spese processuali all’associazione dei piccoli birrifici indipendenti per danno all’immagine e alla reputazione.

“Il Giudice ha riconosciuto che la conversazione andata in onda era diffamatorio dell’onore e della reputazione di Unionbirrai e della birra artigianale in generale – commenta Vittorio Ferraris, direttore dell’Associazione – Non è la prima volta che ci arrivano attacchi di questo genere, ma questa sentenza costituisce per noi un precedente significativo, molto più importante del risarcimento, che è assolutamente simbolico”, si legge nella nota che conclude precisando come “la somma del risarcimento verrà interamente utilizzata dall’Associazione per la promozione della cultura della birra artigianale in Italia”.

‘Tutto può succedere’, le battute sulla birra artigianale che hanno scatenato la polemica

La scena con le battute che hanno portato 'Unionbirrai' a intentare una causa contro la Rai è andata in onda nel 2017, durante l’episodio 9 della seconda stagione della fiction ‘Tutto può succedere’. Alessandro (interpretato da Pietro Sermonti) sta bevendo una birra nel locale di Carlo (Alessandro Tiberi) e commenta disgustato: “Questa birra non vale quello che costa, neanche un po'. […] Assaggia bene, dimmi se è ‘potabile' questa bevanda”. “Fa schifo. Ca**o, ho promesso un bell'ordine a Loris. Prima aveva tutte birre normali, quelle che si trovano, poi si è buttato sulle birre artigianali e vatti a fidare. Me l'ha venduta come la birra del secolo”, la replica di Carlo (qui il video della scena a partire dal minuto 18:57).