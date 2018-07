"Tutto può succedere 3", le anticipazioni della sesta puntata

Le vite dei quattro fratelli Ferraro e dalla loro variegata famiglia continuano a intrecciarsi nella terza stagione di "Tutto può succedere". Otto puntate in prima serata, con la regia di Alessandro Casale e Lucio Pellegrini, che affrontano con ironia e delicatezza amori, relazioni, tradimenti e le importanti sfide dei protagonisti. Lunedì 23 luglio, alle 21:25 su Rai 1, la sesta puntata.

Confermato l'intero cast: Pietro Sermonti, Maya Sasa, Caterina Morariu, Alessandro Tiberi, Camilla Filippi, Fabio Ghidoni, Esther Elisha, Matilda De Angelis, Benedetta Porcaroli, Licia Maglietta e Giorgio Colangeli. Una new entry, Giuseppe Zeno, nei panni di Francesco, un affascinante fotografo con un passato turbolento che irrompe nella vita della famiglia Ferraro.

Tutto può succedere 3, sesta puntata: le anticipazioni

Cristina, a cui è stata diagnosticata la polimiosite, ha iniziato le cure e Alessandro cerca di starle vicino il più possibile, ma non è semplice. La malattia rischia di mandare in crisi il loro matrimonio, negli ultimi tempi già traballante, e la partenza di Federica per Haiti rende ancora più difficile gestire Max e la piccola Maria. Ambra è alle prese con le prime difficoltà della gravidanza, che deve affrontare senza il papà del bambino, e inizia a sentire la mancanza di Giovanni, mentre Sara è sempre più attratta da Francesco, con cui riesplode la passione. Carlo e Feven provano a trovare il giusto equilibrio tra Roma e Milano, ma il ritorno di Thony potrebbe essere molto pericoloso per il loro rapporto.