Appuntamento imperdibile questa sera per gli affezionati telespettatori della serie ‘Tutto può succedere’ in onda su Rai Uno.

Gli episodi della terza stagione che raccontano la vita dei componenti della famiglia Ferrero sono arrivati a un punto importante della storia in cui ogni protagonista dovrà fare i conti con decisioni importanti da prendere, nodi da sciogliere, incomprensioni da risolvere.

"Tutto può succedere 3", le anticipazioni della settima puntata

Nel primo episodio in onda stasera 30 luglio su Rai Uno, vedremo Sara alle prese con il ruolo di ‘terzo incomodo’ tra Francesco e la sua famiglia. Carlo decide di lanciarsi nel mondo della discografia insieme a Thony, mettendo ulteriormente in crisi il rapporto con Feven.

Intanto, Andrea torna nella vita di Ambra e le chiede una seconda occasione, mentre Alessandro, sempre più geloso di Simone, teme che Cristina si stia allontanando da lui. La relazione tra Federica e Luigi sembra iniziare per il verso giusto.

Nel secondo episodio Cristina si mette in viaggio con Simone senza dare spiegazioni ad Alessandro che parte a cercarla insieme a Carlo. Francesco arriva alla resa dei conti con Monica, mentre Ambra e Andrea devono prendere una decisione importante per il loro futuro e quello del bambino. Il rapporto tra Federica e Luigi cresce di giorno in giorno, ma la prospettiva di una nuova partenza di lei si fa sempre più vicina.