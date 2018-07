"Tutto può succedere 3", le anticipazioni della terza puntata

Le vite dei quattro fratelli Ferraro e dalla loro variegata famiglia continuano a intrecciarsi nella terza stagione di "Tutto può succedere". Otto puntate in prima serata, con la regia di Alessandro Casale e Lucio Pellegrini, che affrontano con ironia e delicatezza amori, relazioni, tradimenti e le importanti sfide dei protagonisti. Lunedì 2 luglio, alle 21:25 su rai 1, la terza puntata.

Confermato l'intero cast: Pietro Sermonti, Maya Sasa, Caterina Morariu, Alessandro Tiberi, Camilla Filippi, Fabio Ghidoni, Esther Elisha, Matilda De Angelis, Benedetta Porcaroli, Licia Maglietta e Giorgio Colangeli. Una new entry, Giuseppe Zeno, nei panni di Francesco, un affascinante fotografo con un passato turbolento che irrompe nella vita della famiglia Ferraro.

Tutto può succedere 3, terza puntata: le anticipazioni

Un incontro un po' troppo ravvicinato con Francesco manda Sara in totale confusione. Ambra torna a farsi viva con Andrea e Denis scopre di essere diventato molto popolare tra le ragazze del suo liceo. In quello stesso liceo, Max decide di candidarsi alle elezioni studentesche. Alessandro è sempre più vicino a Serena e alla tentazione di dedicare più tempo a se stesso, lontano dalla famiglia...

Intanto Ettore ed Emma si danno battaglia per la vendita della casa, mentre la decisione di Sara di anticipare il trasloco da Marco getta Denis nello sconforto. Sara deve arginare la sua ostilità adolescenziale e, al lavoro, deve convincere Francesco che l'improvviso trasferimento non ha niente a che vedere con il loro bacio. Alessandro si ritrova a un passo dal fare una scelta pericolosa, per cui arriva anche a trascurare sua figlia Maria...