'Tutto può succedere', al via la terza stagione: trama e anticipazioni dei nuovi episodi

Dopo un’attesa lunga più di un anno, ‘Tutto può succedere’ torna ad appassionare i telespettatori con la terza stagione.

I nuovi episodi della fortunata serie Rai - basata su quella americana 'Parenthood' - raccontano ancora la vita della famiglia Ferraro, e sono disponibili già da oggi, 5 giugno, su Rai Play (qui il link del sito).

Prevista, invece, per lunedì 11 giugno in prima serata – la data potrebbe però subire uno slittamento per via di una partita – la tradizionale messa in onda su Rai Uno delle 8 puntate con la regia di Alessandro Casale e Lucio Pellegrini.

Tutto può succedere, la trama

I Ferraro sono una famiglia numerosa: quattro fratelli molto diversi tra loro, ma anche molto uniti, insieme ai loro figli e ai nonni sono i protagonisti di relazioni, amori, tradimenti, sorprese, paure.

La serie affronta con ironia e delicatezza i temi cari al pubblico che ha imparato a conoscere Pietro Sermonti (Alessandro), Maya Sansa (Sara), Caterina Morariu (Giulia), Alessandro Tiberi (Carlo), Camilla Filippi, Fabio Ghidoni, Esther Elisha (coniugi di Sermonti, Morariu e Tiberi), le giovani cugine Matilda De Angelis e Benedetta Porcaroli. E poi i nonni, Ettore & Emma (Licia Maglietta - Giorgio Colangeli), collante di tutta la famiglia.

Tutto può succedere, la terza stagione

La terza stagione mette subito alla prova la coppia che sta insieme da 50 anni e che subisce un grave furto in casa. Da quel momento tutte le loro certezze vacillano e le fondamenta del loro rapporto sono messe ancora una volta in discussione. Tra le new entry Giuseppe Zeno, Francesco, un fotografo affascinante con un passato turbolento alle spalle che irrompe sin dalla prima serata nella vita della famiglia.