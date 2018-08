Tutto può succedere 3, le anticipazioni dell'ultima puntata

Gran finale di stagione lunedì 6 agosto in prima serata per la terza stagione di ‘Tutto può succedere’, la serie tv di Rai Uno che ha appassionato milioni di italiani.

Le storie dei componenti della famiglia Ferrero troveranno la loro compiutezza nei colpi di scena dell’ottava e ultima puntata in cui i protagonisti sapranno trovare il modo per districare i nodi al pettine delle loro vite, complicate e umanissime.

Tutto può succedere 3, anticipazioni dell'ottava e ultima puntata

Il primo episodio della serata si apre con la mostra fotografica organizzata da Max, evento che diventa l’occasione per far incontrare di nuovo Francesco e Sara. Intanto, Ambra parte insieme a Giovanni per il suo primo vero concerto e si ritrova a riflettere sulle sue scelte, mentre Federica non trova il coraggio per dire a Luigi che a breve ripartirà per Haiti.

Ottenuti i primi successi discografici con Thony, Carlo può finalmente concentrarsi sul legame con Feven, ma il rapporto tra i due è a un passo dalla crisi.

Nell’ultimo episodio si assisterà al ritorno di Giulia che riunisce l’intera famiglia Ferraro nel giorno in cui Ambra si sta preparando per un grande concerto. Alessandro e Cristina stanno ridefinendo gli equilibri del loro matrimonio; Carlo e Feven si trovano davanti a una novità; Sara scopre nuove possibilità lavorative e ritrova vecchi amori; Denis è pronto per l’università e Federica e Luigi si confermano solidi e affiatati.