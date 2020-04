Tv, i film e i programmi in onda stasera 29 aprile

Tutti in casa per l'emergenza coronavirus e la tv è senza dubbio una buona compagnia, capace di andare incontro a ogni esigenza. Dall'informazione all'approfondimento - seguitissimi in questo periodo - ma anche film e intrattenimento, i principali canali televisivi offrono una proposta in grado di soddisfare tutti i gusti. Purtroppo, per via delle norme governative vigenti, molti programmi si sono fermati, ma le varie reti schierano il best of del loro repertorio.

Su Rai 1 il documentario di Alberto Angela 'Meraviglie - La Penisola dei Tesori', su Canale 5 'Tu si que vales' - anche questo in replica - su Rai3, invece, torna l'appuntamento settimanale con 'Chi l'ha visto?', ma sono tanti anche i programmi in seconda serata.

Stasera in tv su Rai1

18:45 - L'Eredità

20:00 - Tg1

20:30 - Soliti Ignoti - Il Ritorno

21:25 - Meraviglie - La Penisola dei tesori

23:55 - Porta a Porta

Stasera in tv su Rai2

18:50 - Blue Bloods Potere assoluto

19:40 - Instinct Forza Hudsons

20:30 - TG2

21:00 - TG2 Post

21:20 - La Compagnia del Cigno

23:20 - Mio figlio

Stasera in tv su Rai3

19:00 - TG3

19:30 - TG Regione

19:51 - TG Regione Meteo

20:00 - Blob

20:20 - La scelta I Partigiani raccontano

20:45 - Un posto al sole Classic

21:20 - Chi l'ha visto?

00:00 - TG3 Linea notte

Nella prossima puntata



Come è finita Luciana nel Tevere? Dov’è la sua borsa? Qualcuno l’ha presa o è stata trascinata dalla corrente? Ancora molti dubbi sulla morte della giovane insegnante.



Mercoledì #29aprile alle 21:20 in diretta su #Rai3 e @RaiPlay #chilhavisto pic.twitter.com/L9vr9sgs5x — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) April 28, 2020

Stasera in tv su Canale 5

18:45 - Avanti un altro

20:00 - TG5

20:40 - Striscia la Notizia

21:20 - Tu si que vales

01:00 - TG5 Notte

Stasera in tv su Italia 1

18:30 - Studio Aperto

19:00 - THE O.C.

20:45 - C.S.I. - Scena del Crimine

21:30 - E.T. L'extraterrestre

23:50 - Midnight Special - Fuga nella notte

Stasera in tv su Rete 4

19:35 - Tempesta d'amore

20:30 - Stasera Italia

21:25 - Stasera Italia Speciale

23:25 - Coronavirus, il confine con la realtà

Questa sera non perdete la puntata di #StaseraItalia alle 20:30 e poi lo speciale in onda dalle 21:30, sempre su Rete4 con Barbara Palombelli pic.twitter.com/O9SRj6WNGT — Stasera Italia (@StaseraItalia) April 29, 2020

Stasera in tv su La7

19:00 - Drop Dead Diva

19:55 - Il meteo della sera

20:00 - TG LA7

20:35 - Otto e Mezzo

21:15 - Atlantide - Omaggio a Alfred Hitchcock

21:30 - Intrigo internazionale

23:45 - Notorius - L'amante perduta

Stasera in tv su Tv8

19:30 - Cuochi d'Italia - Il campionato del mondo

20:25 - Guess My Age - Indovina l'età

21:30 - Escobar - Il fascino del male

23:15 - I delitti del BarLume

00:45 - 40 carati

Stasera in tv su Nove

19:00 - Airport Security USA

19:50 - Sono le venti (live)

20:30 - Deal With It - Stai al gioco

21:30 - E' già ieri

23:10 - Il giorno in piu'