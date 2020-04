Tv, i film e i programmi in onda stasera 30 aprile

Tutti in casa per l'emergenza coronavirus e la tv è senza dubbio una buona compagnia, capace di andare incontro a ogni esigenza. Dall'informazione all'approfondimento - seguitissimi in questo periodo - ma anche film e intrattenimento, i principali canali televisivi offrono una proposta in grado di soddisfare tutti i gusti. Purtroppo, per via delle norme governative vigenti, molti programmi si sono fermati, ma le varie reti schierano il best of del loro repertorio.

Su Rai 1 la seconda puntata della fiction con Elena Sofia Ricci 'Vivi e lascia vivere' (clicca qui per le anticipazioni), su Canale 5 'Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar', su Rete 4 'Dritto e Rovescio', ma sono tanti anche i programmi in seconda serata.

Stasera in tv su Rai1

18:45 - L'Eredità

20:00 - Tg1

20:30 - Soliti Ignoti - Il Ritorno

21:25 - Vivi e lascia vivere

23:30 - Porta a Porta

01:05 - Rai - News24

"Non sai da quanto tempo non sentivo queste due parole insieme: lavoro e occasione."#ViviELasciaVivere la 2^ puntata STASERA #30aprile alle 21.25 su #Rai1 @ElenaSofiaOf pic.twitter.com/QpbG8aODJk — Rai1 (@RaiUno) April 30, 2020

Stasera in tv su Rai2

18:50 - Blue Bloods

19:40 - Instinct Attori da strapazzo

20:30 - TG2

21:00 - TG2 Post

21:20 - Salemme il bello... della diretta!

23:30 - Revolution - Storie dal futuro

Stasera in tv su Rai3

19:00 - TG3

19:30 - TG Regione

19:51 - TG Regione Meteo

20:00 - Blob

20:20 - Un posto al sole Classic

21:20 - Il giovane Karl Marx

23:25 - Grazie dei fiori Ribelli

Stasera in tv su Canale 5

18:45 - Avanti un altro

20:00 - TG5

20:40 - Striscia la Notizia

21:20 - Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar

23:47 - TG5 Notte

Stasera in tv su Italia 1

18:30 - Studio Aperto

19:00 - THE O.C.

20:45 - C.S.I. - Scena del Crimine

21:30 - No Escape - Colpo di Stato

23:30 - ATM - Trappola mortale

Stasera in tv su Rete 4

19:35 - Tempesta d'amore

20:30 - Stasera Italia

21:25 - Dritto e Rovescio

00:47 - Turk & Caicos

Stasera in tv su La7

19:00 - Drop Dead Diva

19:55 - Il meteo della sera

20:00 - TG LA7

20:35 - Otto e Mezzo

21:15 - Piazzapulita

00:50 - TG LA7 Notte

Stasera in tv su Tv8

18:30 - Alessandro Borghese - 4 ristoranti Estate Parco del Pollino

19:35 - Cuochi d'Italia - Il campionato del mondo

20:25 - Guess My Age - Indovina l'età

21:30 - Fantozzi in Paradiso

23:10 - Le comiche 2

Stasera in tv su Nove

19:00 - Airport Security USA

19:50 - Sono le venti (live)

20:30 - Deal With It - Stai al gioco

21:35 - Corpi da reato

23:45 - Redemption - Identità nascoste