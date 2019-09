Don Oskar, il prete sexy che fa impazzire il web (foto)

(Il video estratto da Pomeriggio 5 con Don Oskar)

Capelli biondi, occhi azzurri, fisico palestrato e profilo Instagram con 108mila follower, in aumento. È lo svedese Oskar Arngarden, ma attenzione non si tratta di un nuovo personaggio uscito da qualche reality, bensì di un prete luterano della Chiesa di Svezia che sta letteralmente facendo impazzire il web con le sue fotografie ed i suoi video che immortalano il "dio vikingo" mentre è intento a fare esercizi in palestra.

Oskar Arngarden fa impazzire le telespettatrici di Pomeriggio Cinque

Ieri a Pomeriggio Cinque è andato in onda un servizio proprio sul bel 35enne nordico che ha fatto strizzare gli occhi alle telespettatrici del programma di Barbara D'Urso. Il prete sexy è diventato sacerdote a 27 anni dopo un lungo percorso interiore cambiando quello che doveva essere il suo futuro, diventare un imprenditore. Ma la sua è una vera vocazione e tra un sollevamento pesi e l'altro celebra messa con l'abito talare.