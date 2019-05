Elisa Isoardi commossa per la fine della Prova del Cuoco, poi le parole per Antonella Clerici

Bye, bye 'Prova del cuoco'. Quello della Isoardi non è un addio, ma un semplice arrivederci. La conduttrice piemontese ha infatti

salutato commossa il suo pubblico nell'ultima puntata augurandogli buone vacanze e dandogli appuntamento alla prossima

stagione.

"Ci vediamo a settembre, passeremo l'estate a lavorare per voi con tante novità", ha detto Elisa Isoardi. Poi ha aggiunto: "Grazie a voi di avermi dato fiducia, non era semplice, lo so. Antonella è ancora nei cuori di tutti ma noi siamo qui per voi".

Non è stato facile infatti inizialmente per la Isoardi sostituire nella conduzione del famoso cooking show la collega Antonella Clerici. La stagione era partita con non poche polemiche per questo cambio al timone, ma per fortuna con il tempo Elisa è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori tanto da essere riconfermata per il prossimo anno.