"Ulisse", il viaggio di Alberto Angela parte dalla Cappella Sistina con Gigi Proietti

Al via sabato 29 settembre, in prima serata Rai 1, la nuova attesissima serie di "Ulisse: il piacere della scoperta". Quattro puntate dedicate alla storia, all'arte e alla cultura. Una grande produzione Rai, interamente girata in 4k per una innovativa qualità audiovisiva in Ultra HD, realizzata dal Centro di Produzione Tv Rai di Napoli.

Un viaggio che prende il via dal Giudizio Universale, alle scoperta delle meraviglie della Cappella Sistina. Nel primo appuntamento, infatti, Alberto Angela accompagnerà i telespettatori nelle vicende avventurose di uno dei più celebri tesori architettonici e artistici del mondo e punto di riferimento per la cristianità: la Cappella Sistina. Un luogo vivo, non soltanto uno splendido museo. Muovendosi tra Roma, Firenze e Londra, Alberto Angela rievocherà personaggi, storie, idee di un periodo storico che non ha finora avuto eguali: il Rinascimento. E farà rivivere i protagonisti che alla Sistina hanno legato il proprio nome, artisti come Michelangelo, Raffaello, Botticelli, Perugino e papi come Sisto IV, Giulio II e Leone X.

Ad affiancare Alberto Angela in questo appassionante percorso ci sarà Gigi Proietti, il quale darà voce ai grandi protagonisti della storia della Cappella Sistina. L'attore sarà presente in tutte le puntate della serie.