Addio a Detto Fatto, Balivo commossa: "Non perdiamoci di vista, vi voglio bene". Poi la sorpresa della Rai

"Mi ero ripromessa di non piangere ma non ci sono riuscita". E' una Caterina Balivo emozionata quella che oggi, venerdì 15 giugno, ha detto addio a Detto Fatto dopo sei anni di onorato servizio. La conduttrice ha salutato i telespettatori con un discorso al termine della puntata, spiegando di aver accettato un nuovo programma in onda prossimamente su Rai1. A sostituirla il prossimo anno - secondo le indiscrezioni - Bianca Guaccero.

Caterina ha raccontato il suo percorso nel factual show come una vera e propria sfida, ovvero quella di portare temi non abituali al pubblico generalista nel primo pomeriggio. E quindi i tutorial, l'autodifesa personale per le donne, l'emancipazione della nuova tendenza curvy. Una missione riuscita per lei, che, caschetto moro e indole sbarazzina, è riuscita a distinguersi nella schiera di presentatrici angeliche, bionde e melliflue del servizio pubblico e rinfrescarne l'immagine.

Il congedo è arrivato con due sorprese da parte dello staff. Prima è entrato un albero di Natale. "Lo sapete, io ho la fissa per il Natale quindi per me è davvero sempre Natale e devo dire che lo è stato ancora di più in questi anni perché ho atteso questa festa insieme alla famiglia di Detto Fatto. Ma il prossimo natale non lo tarscorrerò qui perché questa è la mia ultima puntata. Sono stati anni bellissimi. Arrivare fin qui non è stato facile e voglio ringraziare tutta la squadra". Quindi ha spiegato: "Mi hanno proposto un nuovo programma su Rai 1 e ho detto di sì (...) Faccio un particolare ringraziamento ad Andrea Fabiano, lui sa perché".

La sorpresa della Rai: le chiavi dello studio in regalo

La seconda sorpresa poi, è stata quella di Giovanni Ciacci, inseparabile spalla della padrona di casa in questi anni. "La squadra ha deciso di regalarti le chiavi dello studio" ha detto regalandole un mazzo. E Caterina, che fino a quel momento aveva mantenuto aplomb, è scoppiata a piangere. "Vi voglio bene, non perdiamoci di vista", ha chiosato prima di brindare con l'intersa squadra accorsa sul palco per l'ultimo abbraccio.