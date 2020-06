L'ultima gelida puntata della Vita in Diretta: Matano ringrazia Cuccarini, lei non lo saluta (VIDEO)

Nessuno si sarebbe mai aspettato un finale di stagione così clamoroso. Dopo la lettera di fuoco inviata da Lorella Cuccarini per ringraziare lo staff della trasmissione ("tranne un collega maschilista e dall'ego smisurato"), ieri è andata n onda l'ultima puntata del contenitore pomeridiano di Rai Uno e la tensione in scena era palpabile. Ricordiamo che nella missiva Lorella non aveva mai citato direttamente il nome di Matano, ma sono state alcune colleghe a prendere le difese del conduttore confermando indirettamente i sospetti di molti.

L'ultima puntata della Vita in Diretta

Ebbene, l'appuntamento finale della Vita in Diretta è stato inevitabilmente segnato da un gelo evidente. Va precisato però che i due conduttori non si sono mai scontrati direttamente. Diciamo che, a parlare, ci hanno pensato proprio le omissioni, ovvero ciò che non si sono detti e ciò che non è avvenuto.

Come i più attenti avranno notato, infatti, Lorella e Matano non si sono mai guardati negli occhi, evitando chirurgicamente di incrociare i propri sguardi. Sul finale, poi, è arrivato l'altrettanto emblematico momento dei saluti.

"Grazie a tutti, grazie di cuore - ha detto Matano - Volevo lasciarvi con una foto, perché questa foto racconta chi siamo stati: eravamo sul tetto degli studi qualche mese fa e ci sembrava una missione impossibile (il riferimento è all'emergenza coronavirus, ndr). Ci abbiamo messo passione, cuore e onestà. Speriamo di aver fatto bene il nostro lavoro di servizio pubblico. Grazie di cuore e grazie anche a te, Lorella". Cuccarini, dal canto suo, prende la linea ma non risponde direttamente ai ringraziamenti.

Al termine della diretta, poi, Cuccarini ci ha tenuto a ringraziare anch'essa lo staff di lavoro. La conduttrice si è presa qualche minuto per complimentarsi con "questa straordinaria macchina che ha lavorato in questo anno difficile. Grazie agli autori, alla regia, ai redattori, alla produzione", poi si è rivolta al pubblico che l'ha sostenuta durante le ultime settimane di messa in onda, quasi amareggiata dal rendersi conto che l'avventura è giunta al termine: "Non so dove e non so quando ci ritroveremo ma per me è stato un privilegio stare al vostro fianco ogni giorno in un anno difficile e fare servizio pubblico".

Se anche Giovanna Botteri si schiera con Matano significa che stiamo dalla parte giusta.

Alberto, da gran signore e da vero professionista, ringrazia anche Lorella Cuccarini.#LaVitaInDiretta pic.twitter.com/0aI8pt3Fd1 — Cinguetterai (@Cinguetterai) June 26, 2020