Un passo dal cielo 5, le anticipazioni della quinta puntata

Nei paesaggi mozzafiato dell'Alta Pusteria e delle Dolomiti tornano protagoniste le avventure degli uomini e delle donne della Guardia Forestale che vegliano e proteggono queste maestose montagne e i loro abitanti. Dal 12 settembre, ogni giovedì in prima serata su Rai1, la quinta stagione della fiction 'Un passo dal cielo' per la regia di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio e Cosimo Alemà. Una serie in dieci puntate con Daniele Liotti, Enrico Ianniello, Rocio Muñoz Morales, Pilar Fogliati, Stefano Cassetti, Gianmarco Pozzoli, Giulia Fiume, Sinja Dieks, Matteo Martari e le new entry Serena Autieri, Beatrice Arnera, Jenny De Nucci e Matteo Oscar Giuggioli.

Un passo dal cielo 5, la trama

A San Candido tutto è in fermento: il comandante Neri, dopo aver risolto con difficoltà le ferite del passato, è pronto a rimettersi in gioco in campo sentimentale. Un tempismo quasi perfetto, perché Emma fa ritorno in Val Pusteria dopo una lunga assenza, anche se le apparenze potrebbero ingannare e celare altre verità. Grandi cambiamenti in vista anche per il commissario Nappi, alle prese con la nuova condizione di papà, Francesco, intanto continua a lottare contro i vecchi fantasmi della setta Deva mentre, da dietro le sbarre, il Maestro Albert Kroess, ispiratore folle e capo indiscusso per tutti gli adepti, proclama il ravvedimento e avvia la sua crociata per uscire dal carcere.

Un passo dal cielo 5, quinta puntata

Giovedì 10 ottobre, alle 21.25 su Rai1, l'episodio dal titolo 'I figli di Deva'. L'omicidio di una donna di Deva tornata a San Candido per cercare suo figlio mette a dura prova Francesco che, proprio come lei, sta cercando il suo bambino. Le indagini portano alla luce diversi segreti relativi anche sul passato di Isabella e di sua madre. Nel frattempo, Vincenzo avrà un drammatico confronto con Eva, che aprirà nuovi scenari per la loro famiglia...