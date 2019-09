Un passo dal cielo 5, le anticipazioni della terza puntata

Nei paesaggi mozzafiato dell'Alta Pusteria e delle Dolomiti tornano protagoniste le avventure degli uomini e delle donne della Guardia Forestale che vegliano e proteggono queste maestose montagne e i loro abitanti. Dal 12 settembre, ogni giovedì in prima serata su Rai1, la quinta stagione della fiction 'Un passo dal cielo' per la regia di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio e Cosimo Alemà. Una serie in dieci puntate con Daniele Liotti, Enrico Ianniello, Rocio Muñoz Morales, Pilar Fogliati, Stefano Cassetti, Gianmarco Pozzoli, Giulia Fiume, Sinja Dieks, Matteo Martari e le new entry Serena Autieri, Beatrice Arnera, Jenny De Nucci e Matteo Oscar Giuggioli.

Un passo dal cielo 5, la trama

A San Candido tutto è in fermento: il comandante Neri, dopo aver risolto con difficoltà le ferite del passato, è pronto a rimettersi in gioco in campo sentimentale. Un tempismo quasi perfetto, perché Emma fa ritorno in Val Pusteria dopo una lunga assenza, anche se le apparenze potrebbero ingannare e celare altre verità. Grandi cambiamenti in vista anche per il commissario Nappi, alle prese con la nuova condizione di papà, Francesco, intanto continua a lottare contro i vecchi fantasmi della setta Deva mentre, da dietro le sbarre, il Maestro Albert Kroess, ispiratore folle e capo indiscusso per tutti gli adepti, proclama il ravvedimento e avvia la sua crociata per uscire dal carcere.

Un passo dal cielo 5, terza puntata

Il secondo episodio, dal titolo 'Ferite profonde', il tentato omicidio di Adriana innesca una reazione a catena tra i protagonisti e solleva alcuni sospetti sui Moser, che forse nascondono qualcosa dietro la toro facciata da famiglia perfetta. Nel frattempo, Neri e Emma uniscono le forze nella ricerca del figlio perduto di Francesco ma l'improvvisa uscita dal carcere del Maestro Albert Kroess getta un'ombra sul loro rapporto.