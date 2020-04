'Un posto al sole' in replica: le puntate in onda dal 6 al 10 aprile 2020

Bloccato dall’emergenza coronavirus, ‘Un posto al sole’ ha interrotto la registrazione dei nuovi episodi, ma non l’appuntamento quotidiano con i suoi protagonisti che restano a tenere compagnia ai telespettatori con gli episodi di marzo 2012.

Si ritrova così la storia d'amore tra Serena e Filippo e i protagonisti di un tempo come Cristiana Dell'Anna nel doppio ruolo delle gemelle Michela e Manuela Cirillo, e Michele Cesari in quello di Tommaso Ferri; Cristina D'Alberto nei panni di Greta Ferri e Marco Bonini in quelli di Ferdinando.

Nella settimana che va da lunedì 6 a venerdì 10 aprile, Filippo cerca Carmen a Bologna, ma finisce per incontrare qualcuno legato al suo passato. Intanto Franco coglie la palla al balzo di una situazione lavorativa per provare a riavvicinare Andrea e Arianna, ma lei non pare proprio voler tornare sui propri passi.

Intanto Ferri è molto arrabbiato con Filippo, colpevole di aver saltato la dialisi, e - molto frustrato per le loro incomprensioni - sta per scoprire se il bambino che aspetta Greta è il suo. Intanto Serena fa il possibile per scoprire il nome del suo uomo dei sogni.