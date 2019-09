Anticipazioni Un Posto al Sole dal 30 settembre al 4 ottobre 2019

Al via una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di 'Un Posto al Sole'. Tanti i colpi di scena attesi nelle prossime puntate in onda da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre 2019, di cui diamo qualche anticipazione di seguito. L'appuntamento è come sempre a partire dalle 20.45 su Rai Tre.

30 settembre

Renato è invaghito da Adele e pensa che possa ricambiarlo la donna. Alex scopre cosa c'è tra Vittorio e Anita.

1 ottobre

Renato capisce che si è illuso troppo su Adele. Alex sempre più afflitta per Vittorio.

2 ottobre

Renato sfoga le proprie frustrazioni su Diego e sulla compagna. Vittorio si chiede perchè Alex lo abbia lasciato.

3 ottobre

Alex decide di lasciare il lavoro al Vulcano. Crisi profonda tra Renato e Nadia.

4 ottobre

Tensioni fortissime tra Serena e Filippo, forse insanabili. Proposta di Denis a Giulia.