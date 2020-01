Davide Devenuto dice addio a un ‘Un posto al sole’: sui social il messaggio ai colleghi

Ultimo giorno nel set di 'Un posto al sole' per Davide Devenuto che qualche ora fa ha ufficialmente detto addio alla soap di Rai Tre dopo ben 16 anni.

L’attore, interprete del personaggio di Andrea Pergolesi, aveva annunciato la decisione a ottobre scorso, quando Canale 5 trasmetteva la fiction ‘Rosy Abate 2’ che lo vedeva tra i protagonisti. Adesso, con un post su Instagram che mostra le foto di scena più significative della sua storia nella serie ambientata a Napoli, Devenuto ha definitivamente detto addio al suo ruolo e rivolto il suo grazie ai colleghi, alle maestranze e al pubblico che lo ha seguito nelle vicende ambientate a Palazzo Palladini.

Davide Devenuto dice addio a un ‘Un posto al sole’: “Saluto Andrea, per anni è stato un compagno di viaggio”

“E così… saluto Andrea, che per anni è stato un compagno di viaggio a cui ho dato tutto quello che avevo e che mi ha insegnato la leggerezza e l’ironia, il valore dei sentimenti e una discreta dose di cinismo dietro il quale nasconderli”, ha scritto Davide Devenuto a corredo delle foto di scena di ‘Un posto al sole’ postate su Instagram: “Finalmente posso ringraziare tutti gli amici che mi hanno accompagnato in questa lunga avventura: Gli Autori, che hanno voluto bene ad Andrea almeno quanto me; Le ragazze dei costumi (nonostante gli outfit di Tony Bollore), i reparti trucco e parrucco (che per loro fortuna mi hanno visto poco), le ragazze della redazione (vi amo immensamente); I ragazzi del set (Sergio, Fabio, Alfonso, Mario Christian….) e tutta la squadra dello studio Rai di Napoli per l’amicizia con cui mi hanno accolto e che mi hanno sempre dimostrato negli anni; I registi, tutti dotati di pazienza non comune, i miei colleghi, per le risate e le cose belle che abbiamo fatto insieme. Samnta Piccinetti Santa Subito, per essere stata una compagna di scena straordinaria e una amica sincera; La produzione Fremantle e RaiFiction per aver creduto in me ed avermi dato questa opportunità”.

Infine, il suo grazie al pubblico per l’affetto che ha dimostrato all’ attore e al personaggio: “In tutti questi anni mi avete sempre fatto sentire il vostro supporto e il vostro affetto e che in questi giorni mi avete inondato di messaggi che mi riempiono il cuore. È per me la conferma di aver dato un importante contributo ad Un posto al sole. Motivo di orgoglio e soddisfazione che porterò sempre con me”.

Tra i tanti commenti al post da parte dei telespettatori della soap come dei colleghi di Nina Soldano, Luca Turco, Samanta Piccinnetti, felici di augurare il meglio al collega diventato negli anni un amico che alla soap di Rai Tre deve anche l’amore: su questo set, infatti, ha conosciuto la compagna Serena Rossi nel lontano 2010. Un motivo in più per rendere quell’esperienza indimenticabile.