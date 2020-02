Un Posto al Sole, anticipazioni dal 10 al 14 febbraio 2020

Nuove anticipazioni di ‘Un posto al sole’ per gli appassionati della storica soap di Rai Tre in onda dal lunedì al venerdì alle 20.35. Amori, litigi e beghe familiari caratterizzano ancora le vite degli inquilini di Palazzo Palladini nelle puntate in onda dal 10 al 14 febbraio, dense degli immancabili colpi di scena che fidelizzano gli affezionati fan.

Di seguito, dunque, qualche dettaglio su quanto andrà in onda nelle prossime puntate.

Alberto è sempre più preoccupato per la sua posizione lavorativa ai Cantieri.

Giulia intanto affronta Marcello: vuole capire se la sta raggirando, e deve alla fine scegliere se credere alla sua versione dei fatti oppure a Niko e ad Angela.

Patrizio e Vittorio si ritrovano alleati. Progettano quindi di andare a vivere insieme.

E’ il momento, sempre ai Cantieri, di discutere a proposito del prossimo amministratore delegato: Marina ha un'idea in mente, una persona che potrebbe incredibilmente mettere tutti d'accordo.

Nicotera torna a Napoli per indagare su un violento boss della malavita. Intanto si avvicina la festa di San Valentino e al Vulcano sono in corso i preparativi. Un incidente rischia però di rovinare tutto.