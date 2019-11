Un Posto al Sole, le anticipazioni dall'11 al 15 novembre 2019

Per gli affezionati telespettatori di ‘Un posto al sole’, ecco alcune curiosità sulle prossime puntate della storica soap di Rai Tre ambientata a Napoli. Cosa accadrà ai protagonisti che animano Palazzo Palladini negli appuntamenti in onda da lunedì 11 a venerdì 15 novembre 2019? Di seguito qualche anticipazione.

Un Posto al Sole, anticipazioni dall'11 al 15 novembre 2019

Raffaele è sempre più preoccupato per la vicenda di Diego, che torna a Palazzo Palladini e deve affrontare i giudizi sui social che lo riguardano. Intanto Aldo prende atto della fine del suo matrimonio, e ne parla a Delia. Scopre una scioccante verità che lo riguarda, e questo lo porta a prendere una decisione del tutto inattesa sulla sua vita privata.

Problemi tra Marina e Fabrizio: il compleanno di lui la mette di fronte ad una situazione cui non sa reagire. Il loro litigio degenera, e pare possa anche mettere fine alla loro storia d'amore.

Per una storia che pare finire, un'altra pare rinsaldarsi. Tra Filippo e Serena - anche grazie al buon esito della compravendita della casa in cui lei aprirà il bed and breakfast - sembra essere finalmente tornato il sereno.

Uno spiacevole incontro al Vulcano, intanto, mette Carla in una situazione delicata.