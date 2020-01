Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 17 gennaio 2020

Per i fan di ‘Un posto al sole’ arrivano come di consueto le anticipazioni delle prossime puntate della soap più longeva della tv italiana che, da lunedì al venerdì, come sempre a partire dalle 20.45, appassiona lo stuolo di telespettatori. Di seguito, dunque, ecco qualche dettaglio su quanto verrà trasmesso nella settimana che va dal 13 al 17 gennaio 2020, settimana che pare molto interlocutoria per i protagonisti mpegnati ad affrontare nuovi e vecchi problemi.

Mentre Angela è disperata perché quanto sta accadendo a scuola a Bianca pare una questione senza via d'uscita, Giulia viene colta alla sprovvista da un'inaspettata proposta da parte di Marcello.

Niko sa che Beatrice è tornata con Aldo. Il ragazzo ha molti dubbi sulla coppia, ma si augura che l'ex collega possa essere finalmente serena come merita.

Il bed&breakfast di Serena c'è un'emergenza, e lei è in difficoltà nell'affrontarla. Interviene in suo aiuto Filippo, che vuole fare di tutto per recuperare la sua stima e salvare il loro matrimonio adesso più in crisi che mai.

Tra Renato e Otello va avanti una vera e propria guerra di nervi che pare non avere soluzione. Chi la spunterà alla fine?

Intanto Giulia fissa un appuntamento con Marcello.