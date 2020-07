Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 13 al 17 luglio 2020

Tutto pronto per una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di 'Un Posto al Sole'. Tante le novità attese nelle prossime puntate, in onda da lunedì 13 a venerdì 17 luglio 2020. Tra amori, litigi e beghe familiari, ancora una volta la soap ambientata a Napoli saprà tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Di seguito trovate qualche anticipazione di ciò che vedremo in onda. Intanto, vi ricordiamo che l'appuntamento con la serie tv è alle 20.35 su Rai Tre.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al Sole

Fabrizio è molto provato dalle tensioni al pastificio e ai Cantieri. Per ritrovare la serenità perduta, si affida alla vicinanza con Marina.

Intanto, Alberto è impegnato ad affrancarsi dal pericolosissimo boss Tregara. Ha la possibilità di rivedere Clara.

Serena e Leonardo vogliono andare insieme in Sicilia. Il ritorno a casa pare perfetto, per loro, per inaugurare insieme una nuova fase delle loro vite

Va male invece al contrario per Eugenio e Viola: le loro tensioni non sembrano destinate ad interrompersi a breve.

Anche Marina è in difficoltà. Di ritorno dal suo viaggio d'affari con Roberto, deve fare i conti col disappunto e con la pesantissima e insopportabile gelosia di Fabrizio.