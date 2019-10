Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 14 al 18 ottobre 2019

Settimana particolarmente intensa, quella alle porte, per i protagonisti di Un Posto al Sole. Di seguito trovate alcune anticipazioni a proposito delle puntate in onda a partire da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre 2019. L'appuntamento con la amata soap ambientata a Napoli è come sempre a partire dalle 20.45 su Rai Tre.

Anticipazioni Un Posto al Sole 14-18 ottobre 2019

Diego continua nella sua ossessione per Beatrice, e non riesce a starle lontano. Dopo essersi scontrato con Aldo finisce per sfogarsi con Raffaele.

Intanto Vittorio deve affrontare l'invadenza di Assunta.

Aldo parla con Beatrice di una decisione importante, che potrebbe imprimere una svolta al loro futuro.



Le cose però prendono una piega drammatica. Aldo viene ricoverato in ospedale: le sue condizioni appaiono subito molto gravi.

Alice è a Napoli. Prova a rafforzare il più possibile il rapporto che ha con suo padre, ma la cosa si dimostra particolarmente difficile. Andrea infatti è particolarmente preso dal tentativo di adozione che sta portando avanti.

Ci riesce: insieme ad Arianna, riesce ad ottenere l'idoneità.