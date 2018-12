Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 17 al 21 dicembre 2018

Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di 'Un Posto al Sole'. Diffuse in queste ore le anticipazioni ufficiali delle puntate in onda da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre. L'appuntamento è come sempre a partire dall 20.45 su Rai 3.

Un Posto al Sole, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Il processo ad Alberto sulla morte di Veronica va avanti. La deposizione di Valerio – che si addossa la colpa dell'omicidio per salvare figlia ed amico – non convince Giovanna, sempre più convinta stia mentendo. Prima prova a fargli dire la verità, poi decide di andare a chiederla direttamente a Vera.

Proprio Vera si rende conto del fatto che Ferri fin qui l'ha ingannata. Decide così di vendicarsi, e nel modo più atroce possibile: lui rischierà la vita in una situazione particolarmente pericolosa.

Intanto Guido incontra Mariella, ed è un incontro che ha delle conseguenze: travolto dalla nostalgia, trova il coraggio di lasciare Cinzia. Lei rifiuta di capire, ma di proposito: non vuole rinunciare ai privilegi acquisiti.

Nel frattempo c'è una nuova pesante lite tra Diego e Beatrice. Il figlio di Raffaele si rende conto finalmente della situazione.