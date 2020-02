Un Posto al Sole, anticipazioni dal 17 al 21 febbraio 2020

Nuovi episodi di ‘Un posto al sole’ attendono gli appassionati della serie ambientata a Napoli, in onda tutti i giorni dal lunedì alle venerdì alle 20.35 su Rai Tre. Come evolverà la situazione sentimentale di Arianna dopo la partenza di Andrea? E le tensioni tra Filippo e Serena troveranno una soluzione? Di seguito qualche anticipazione delle puntate che andranno in onda dal 17 al 21 febbraio 2020.

Alberto ha deciso di tornare a vivere a Palazzo Palladini, e non è una scelta che rende particolarmente entusiasti gli altri condomini.

Sembrerebbe invece tornare l'amore tra Filippo e Serena. La felicità però dura poco, perché proprio quando le cose vanno nel migliore dei modi Leonardo torna a farsi vivo.

Arianna ha la necessità di parlare con Samuel: vuole chiarimenti sul loro rapporto.

Clara dice ad Alberto della sua gravidanza. La reazione di Palladini è particolarmente negativa, e la ragazza ne esce sconvolta.

Marina concede un'intervista ad un giornale, con lo scopo di salvare la propria posizione. Dopo però è il momento di affrontare Fabrizio.

Rossella vuole andar via di casa? È il dubbio che attanaglia sempre di più Michele e Silvia.