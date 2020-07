Un posto al sole, anticipazioni dal 20 al 24 luglio 2020

Nuova settimana ricca di novità per i fan di ‘Un posto al sole’ che, dopo la pausa forzata di cento giorni dovuta all’emergenza sanitaria, hanno ritrovato i protagonisti della soap di Rai Tre nel pieno delle storie interrotte alla vigilia del lockdown.

Di seguito le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 20 luglio a venerdì 24 luglio alle ore 20:45 su Rai3, durante le quali al centro della trama ci sarà la storia del boss Tregara che continuerà a nascondersi, Nicotera che metterà sotto torchio Alberto, la crisi tra Eugenio e Viola che appare sempre più insanabile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Filippo si sforza per dare un po’ di serenità alla piccola Irene, ma nel frattempo inizia ad avere problemi sul lavoro con il padre Roberto.

Viola, sempre più in crisi con Eugenio, riceve una toccante dimostrazione d’amore da parte della sua famiglia nel giorno del suo compleanno.

Marina, dispiaciuta per gli attriti sul lavoro tra Roberto e Filippo, tenta di fare un accordo con Ferri.

Mariella, senza chiedere a Guido, invita la turbolenta Dolly, la sorella di Assunta, al matrimonio, e come prevedibile la scelta produrrà delle conseguenze…