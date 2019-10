Un Posto al Sole, anticipazioni dal 21 al 25 ottobre 2019

Settimana particolarmente intensa, quella alle porte, per i protagonisti di Un Posto al Sole. Di seguito trovate alcune anticipazioni a proposito delle puntate in onda a partire da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre 2019. L'appuntamento con la amata soap ambientata a Napoli è come sempre a partire dalle 20.45 su Rai Tre.

Anticipazioni Un Posto al Sole 21-25 ottobre 2019

Giovanna scopre che Aldo ha avuto relazioni extraconiugali, ed Eugenio inizia ad essere convinto che sia stato Diego a investire l'avvocato Leone.

Le indagini sulla vicenda di Aldo Leone vanno avanti, e si arriva ad effettuare rilievi sull'auto di Diego.

Anche Vittorio, sebbene per motivi meno gravi, è preoccupato: teme che Alex possa scoprire che l'ha tradita con Anita. Quindi si affida a Rossella alla ricerca di una soluzione.

Giulia è molto preoccupata per quanto sta accadendo a Renato. Il suo tentativo di aiutarlo però non funziana: lui reagisce molto male all'interessamento dell'ex moglie.

Colpo di scena nel rapporto tra Fabrizio e Marina. Lui è sempre più innamorato di lei, e le propone di fare un viaggio in sua compagnia.