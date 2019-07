Un Posto al Sole, anticipazioni dal 22 al 26 luglio 2019

Un Posto al Sole continua a tenere compagnia agli affezionati telespettatori anche nelle serate estive di fine di luglio. Cosa succederà nelle prossime puntate della soap di Rai Tre? Di seguito le anticipazioni della settimana da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019, riportate da NapoliToday. L'appuntamento con i protagonisti di ‘Un posto al sole’ è come sempre a partire dalle 20.45.

Diego è sempre più in difficoltà e alla deriva. Raffaele prova a sostenerlo in ogni modo, anche grazie all'aiuto che proviene da Ornella.

Intanto Marina ha creato un legame molto profondo con il padre, ma appare sempre più probabile che la grave malattia di Arturo possa peggiorare a breve.

Vacanza in barca e relax per Filippo e Serena. Lui coglie l'occasione per proporle un altro figlio, ma non ottiene la risposta che si aspettava: lei non se la sente.

Irene è con Ferri. Una bella sfida per lui: fa molta fatica a stare dietro ai capricci della bimba.