Un posto al sole, anticipazioni dal 23 al 27 marzo 2020

Continuano gli appuntamenti con le puntate di Un posto al sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai Tre. Nonostante l'emergenza sanitaria in corso, la soap ambientata a Napoli intrattiene ancora il suo pubblico che però, a partire dall'11 aprile, dovrà fare a meno dei protagonisti che da qualche giorno sono stati costretti a bloccare le riprese per rispettare le norme in materia di contenimento del coronavirus: come ha raccontato a Today Patrizio Rispo, il celebre 'Raffaele Giordano' di Palazzo Palladini, in questo periodo vanno in onda le puntate di magazzino che copriranno ancora per qualche settimana.

Intanto, ecco le anticipazioni delle puntate della settimana corrente che va da lunedì 23 a venerdì 27 marzo:

La scelta della babysitter per la piccola Irene crea notevoli ed ulteriori tensioni tra Filippo e Serena, già ai minimi storici del loro rapporto.

Anche il ritorno di Otello genera parecchio scompiglio a Palazzo Palladini. Ricompaiono ripicche e punzecchiature, in una "battaglia" a colpi di dispetti che vede da un lato Renato e Guido, dall'altro proprio Otello.

Intanto Nicotera vuole una svolta nelle indagini sul clan camorristico di Mariano Tregara. La vita familiare del magistrato però non va nel migliore dei modi. Con Viola infatti la situazione è molto delicata.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 23 al 27 marzo

„arina confida all'avvocato Aldo Leone di aver individuato una pista. Lo scopo è capire chi sia il vero assassino di Sebastiano Rosato.

Su Napoli Today tutte le notizie su Un posto al sole

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.