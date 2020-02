Un Posto al Sole, anticipazioni dal 24 al 28 febbraio 2020

L’appuntamento con ‘Un posto al sole’ è sempre lo stesso: alle 20.35 circa, dal lunedì al venerdì, Rai Tre trasmette gli episodi della soap ambientata a Napoli che appassiona milioni di fedelissimi alle avventure dei protagonisti che abitano palazzo Paladini.

Come si evolverà la storia d’amore tra Arianna e Andrea? E quella tra Serena e Filippo? Di seguito le anticipazioni delle puntate in onda dal 24 al 28 febbraio.

Non n sono fugati i dubbi sulle responsabilità di Marina: Alberto prova a gettarle fango addosso, mentre Fabrizio fa tutt'altro. Colpito dalle difficoltà della donna, compie nei suoi riguardi un gesto molto romantico. La sorprende molto., poi interviene il signor Ferri.

Riorganizzazione del Vulcano in vista, dato che Arianna e Andrea partono per il Madagascar per l'adozione.

C’è crisi profonda tra Serena e Filippo. E Leonardo, innamorato di lei, vorrebbe approfittarne per avvicinarsi alla donna. È un'azione che la turba molto e mette in difficoltà.

Le insistenze di Giulia ed Angela non hanno risultati: Clara vuole interrompere la sua gravidanza. Triste e particolarmente scossa va in ospedale.