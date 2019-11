Un Posto al Sole, le anticipazioni dal 25 al 29 novembre 2019

Un posto al sole, cosa succederà nelle prossime puntate? La curiosità aleggia tra i fedelissimi della storica soap di Rai Tre che ogni sera non perdono l’appuntamento fisso delle 20.45 con i personaggi di Palazzo Palladini. Di seguito, dunque, qualche anticipazione sulle avventure che i protagonisti di #Upas vivranno ogni sera da lunedì 25 a venerdì 29 novembre 2019.

La vita di Diego sta tornando a poco a poco normale. Messo il carcere alle spalle, ha trovato un lavoro.

Col tempo, il figlio di Raffaele inizia a ricordare qualcosa dell'incidente occorso ad Aldo Leone di cui era stato accusato. Vuole assolutamente dimostrare la propria estraneità ai fatti, quindi inizia ad indagare in proprio alla ricerca di chi possa essere stato.

Vittorio dopo quanto accaduto, prova in tutti i modi a riconquistare Alex, ma non ci riesce.

Anche tra Marina e Fabrizio la tensione si fa sempre più alta.

Nel frattempo Angela e Franco continuano ad essere messi in difficoltà dalla piccola Bianca, che ha ancora problemi a scuola ed in particolare con la sua maestra.

Giulia prova a dargli i consigli giusti, ma loro non l'ascoltano.