Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 3 al 7 dicembre 2018

Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di 'Un Posto al Sole'. Tanti i colpi di scena attesi nelle puntate in onda da lunedì 3 a venerdì 7 dicembre 2018. L'appuntamento è come sempre su Rai 3 a partire dalle 20.45.

Un Posto al Sole, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Alberto Palladini è alla sbarra per la morte di Veronica Viscardi. Il processo ai suoi danni sembra avere un esito scontato, ed il suo avvocato punta tutto sulla deposizione di Vera, figlia della vittima, con lo scopo di farla cadere in contraddizione. Intanto per l'imputato le cose in carcere non vanno bene: teso per quanto gli sta accadendo, in prigione succede qualcosa di estremamente violento e rischioso che lo riguarda.