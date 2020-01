Un Posto al Sole, anticipazioni dal 3 al 7 febbraio 2020

Tutto pronto per una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di 'Un Posto al Sole'. Tante le novità attese nelle prossime puntate, in onda da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio 2020. Tra amori, litigi e beghe familiari, ancora una volta la soap ambientata a Napoli saprà tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Di seguito trovate qualche anticipazione di ciò che vedremo in onda. Intanto, vi ricordiamo che l'appuntamento con la serie tv è alle 20.35 su Rai Tre.

Prossime puntate Un Posto al Sole 3-7 febbraio 2020

Marina è costretta a vedere, per motivi lavorativi, Fabrizio. Tra di loro la situazione è complicata. Lei fa di tutto per tenerlo a distanza, ma è difficile per loro non frequentarsi.

Svolta per Angela e Franco, che si ritrovano finalmente Bianca felice di andare a scuola, questo dopo tutti i problemi avuti con la propria insegnante.

Filippo è innervosito da Leonardo. È sempre più vicino a Serena e la situazione per lui si sta facendo problematica.

Giulia viene messa in guardia da Ornella: Marcello la sta truffando. Anche Niko e Angela si rendono conto di quello che l'uomo sta facendo, ma Giulia è convinta di trasferirgli comunque il denaro.

Intanto, Samuel non riesce a protare a termine il suo piano con Arianna.