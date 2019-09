Un Posto al Sole, anticipazioni dal 30 settembre al 4 ottobre 2019

Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di 'Un Posto al Sole' regala ai telespettatori i consueti colpi di scena nelle vite dei personaggi che animano Palazzo Palladini. Di seguito le anticipazioni delle prossime puntate in onda da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre 2019 riportate da NapoliToday. L'appuntamento con la soap opera ambientata a Napoli è, come sempre, ogni giorno alle 20.45 su Rai Tre.

Anticipazioni Un Posto al Sole 30 settembre - 4 ottobre 2019

Marina è felice del rapporto che ha instaurato con Fabrizio. Tra loro è amore, e la storia si fa giorno dopo giorno più intensa.

Totalmente opposta la situazione tra Filippo e Serena. La storica relazione tra i due sembra essere ormai alla fine, con i due che non riescono ad incontrarsi in alcun punto.

Alex ha scoperto della relazione clandestina che sta andando avanti tra Vittorio ed Anita. Tronca il rapporto con lui, e prende una decisione particolarmente drastica: lascia il suo lavoro al Vulcano.

Nel frattempo Renato ha capito che con Adele si è spinto più avanti di quanto dovesse. È nervoso, e sfoga il suo stato d'animo su Nadia e Diego.

Intanto le sorelle Parisi si preparano a lasciare Palazzo Palladini per sempre.