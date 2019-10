Un Posto al Sole, anticipazioni dal 4 all'8 novembre 2019

Che cosa succederà nelle prossime puntate di 'Un Posto al Sole'? Di seguito trovate alcune anticipazioni degli appuntamenti in onda da lunedì 4 a venerdì 8 novembre. Vi ricordiamo che la serie tv ambientata a Napoli va in onda ogni giorno a partire dalle 20.45 su Rai Tre.

Anticipazioni Un Posto al Sole 4-8 novembre 2019

Diego è in carcere e Raffaele non riesce in alcun modo a dargli una mano. Si rivolge quindi a Franco per provare a scagionare suo figlio.

Provano insieme a capire di più sull'incidente occorso ad Aldo. Individuano un possibile colpevole: si tratta del padre di Maurizio.

Le loro indagini inizialmente non sembrano dare i risultati sperati, ma a poco a poco riescono a ricostruire quanto è davvero accaduto.

A quel punto Raffaele fa di tutto per convincere Diego ad accettare la strategia difensiva che hanno messo a punto per lui Niko e Ugo.

Ma i colpi di scena non sono finiti, anzi. Filippo non riesce a sopportare il peso di quanto è successo a Tenerife, e finisce per allontanarsi ancora di più da Serena.

Va malissimo anche tra Giulia e Denis. I problemi tra loro aumentano, al punto che lei decide di voltare pagina. Problemi per Andrea: in volo verso Napoli, non sta bene.