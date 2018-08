Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 6 al 10 agosto 2018

Nuove puntate della serie tv di Rai Tre ‘Un posto al sole' terranno compagnia ai telespettatori anche nelle prime serate di agosto.

Per i più curiosi, di seguito le anticipazioni delle puntate dal 6 al 10 agosto 2018.

Niko ha un duro faccia a faccia con Manlio, sempre più intollerante verso i problemi che il padre della sua ragazza gli sta creando. È in questa occasione che scopre alcune cose su Susanna che lo lasciano sconvolto.

Intanto Luca e Anita in Spagna hanno dovuto affrontare molti problemi, e lei potrebbe far rientro in Italia. Visto quanto Vittorio ha sempre provato per lei, Guido e Patrizio iniziano a preoccuparsi di come il ritorno della ragazza potrebbe sconvolgergli nuovamente la vita. Le disavventure di Luca e Anita però prendono una piega inaspettata: lui viene arrestato e per lei le cose si complicano.