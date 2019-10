Un Posto al Sole, anticipazioni dal 7 all'11 ottobre 2019

Pronti per una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di 'Un Posto al Sole'? Di seguito trovate alcune anticipazioni di ciò che accadrà nelle prossime puntate della soap opera ambientata a Napoli, in onda come sempre dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.45 su Rai Tre.

Anticipazioni Upas 7 - 11 ottobre 2019

Marina sta avendo problemi a causa della sua relazione con Fabrizio, e la situazione con i Rosato rischia di sfuggirle di mano. Il caso vuole che Arturo e Sebastiano si ritrovino ricoverati nello stesso ospedale. Nonostante il luogo dell'incontro, la tensione sale immediatamente e scatta un duro scontro. Marina dovrà decidere se proseguire con l'azione legale del padre.

Mariella non ce la fa più: è esasperata dal fatto che Guido non trovi il modo di risolvere l'ormai prolungata morosità di Cinzia. Così decide di intervenire in prima persona. Diego continua i suoi appostamenti di nascosto sotto casa di Beatrice, ancora ossessionato da lei.

Non va molto meglio a Renato: Nadia decide di lasciarlo definitivamente e di andare via.