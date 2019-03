Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dall'11 al 15 marzo 2019

Che cosa accadrà nelle prossime puntate di Un Posto al Sole. Ecco in anteprima le trame degli appuntamenti in onda da lunedì 11 e venerdì 15 marzo 2019. L'appuntamento con la amata soap ambientata a Napoli è come sempre a partire dalle 20.45 su Rai Tre.

Anticipazioni Un Posto al Sole

Raffaele non sa come comportarsi con Beatrice, dopo aver scoperto che lei gli ha mentito. Difficile anche il rapporto tra Alex e Vittorio. Tra i due c'è un durissimo confronto, che rischia di incrinare irrimediabilmente la loro amicizia.

Tra Adele e Manlio dovrebbe essere scoppiata la pace, ma la decisione della donna di tener fede a un impegno di lavoro - a scapito di un viaggio proposto dal marito - fa esplodere la rabbia di Manlio.

l padre di Susanna torna violento e massacra lo moglie di botte, prendendosela anche con la sua amica Giulia. Niko e Susanna soccorrono Adele, mentre Franco cerca di aiutare Giulia.

Nel frattempo Mariella invia una foto del piccolo Lorenzo a Guido. Salvatore però ne è geloso.

