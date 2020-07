‘Un posto al sole’ torna in onda con i nuovi episodi: le anticipazioni

Attesa finita per i fan di ‘Un posto al sole’: la soap di Rai Tre più longeva della tv italiana torna al consueto orario delle 20.45 lunedì 13 luglio dopo la lunga intereruzione dovuta all’emergenza coronavirus.

“100 giorni lontani da voi, ma ci siamo quasi: lunedì 13 luglio #unpostoalsole torna a casa vostra ogni sera alle 20.45 su #Rai3, siete pronti?! Noi non vediamo l'ora!”, è il messaggio che su Instagram accompagna il video del cast di Upas che, tra mascherine, sorrisi e saluti con il gomito, è ripreso durante la lavorazione della scene.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti

Per gli affezionati fan di ‘Un posto al sole’ che riprenderanno come sempre a guardare la soap a partire da lunedì 13 luglio, ecco un breve riepilogo della trama interrotta ad aprile.

Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso) saranno alle prese con la loro nuova vita dopo il divorzio, così come Marina Giordano (Nina Giordano), scampata al tentativo di omicidio grazie all’intervento di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), continuerà ad essere vicina a Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti). Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) si impegnerà nella gestione del cagnolino arrivato alla Terrazza di Palazzo Palladini, mentre Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) avranno qualche problema nell’organizzazione del loro matrimonio. Nicotera (Paolo Romano) dedicherà anima e corpo alle indagini sul clan Tregara.

Un posto al sole, le prime anticipazioni

Nei prossimi episodi sarà chiaro che l’obiettivo dei sicari di Mariano Tregara sarà Gennaro Avella, ma qualcosa di imprevisto coinvolgerà anche Susanna ed Eugenio Nicotera che sarà vicinissimo a sgominare il clan Tregara. Non tutto però andrà come previsto. Nicotera, inoltre, sarà impegnato anche sul fronte personale, dovendo fare i conti con le tensioni di coppia con la moglie Viola. Come intuibile dal promo della soap, il matrimonio tra Guido e Mariella finalmente si celebrerà sull’incantevole terrazza di Palazzo Palladini.