Un Posto al Sole, anticipazioni dal 30 dicembre al 3 gennaio 2020

Anche ad Un Posto al Sole è tempo di festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Tutto pronto per una nuova settimana in compagnia dei protagonisti della storica soap. Tante le novità attese nelle prossime puntate, in onda da lunedì 30 a venerdì 3 dicembre 2020. Tra amori, litigi e beghe familiari, ancora una volta la storia ambientata a Napoli saprà tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Di seguito trovate qualche anticipazione di ciò che vedremo in onda. Intanto, vi ricordiamo che l'appuntamento con la serie tv è alle 20.35 su Rai Tre.

Anticipazioni Upas 30 dicembre 3 gennaio 2020

E' il momento di festeggiare il Capodanno anche Palazzo Palladini. Clima piacevole e gioioso, ma con qualche contrattempo e colpo di scena. Guido e Mariella potrebbero avere a casa due ospiti inattesi, Renato e Otello si ritrovano in un insolito veglione. E anche al Vulcano non tutto va proprio come previsto.

Intanto la presenza di Viviana in città mette a dura prova la ritrovata tranquillità di Filippo e Serena, che non capisce perché alla ragazza sia stato negato il lavoro. Tra Eugenio e Viola le cose non vanno bene, ed una telefonata di Aldo Leone peggiora la situazione. Ornella e Raffaele ne sono molto preoccupati.

Ancora problemi a scuola per Bianca, con la maestra Gagliardi sempre protagonista. Toccherà nuovamente a Franco e Angela provare a risolvere.

Viviana ha un duro confronto con Roberto Ferri, che peggiora ulteriormente la situazione di Filippo. E mentre il rapporto tra Giulia e Marcello si evolve, Marina affronta Alberto a proposito dei cantieri.