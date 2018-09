Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 24 al 28 settembre 2018

Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di 'Un Posto al Sole'. Amori, veleni ed intrighi al centro delle puntate in onda da lunedì 17 a venerdì 21 settembre 2018. L'appuntamento con la fortunata soap ambientata a Napoli è, come sempre, a partire dall 20.45 su Rai 3.

Un Posto al Sole, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Roberto Ferri è spaventato dal messaggio che Vera gli ha lasciato nella segreteria telefonica: la ragazza non riesce più a reggere il peso delle sue colpe nell'omicidio di Veronica. Ferri va subita a casa di lei temendo il peggio, poi riesce finalmente ad aiutarla, affrontando il suo ricattatore.

Intanto per Niko e Susanna si ripropone un problema già affrontato, cioè l'invadenza dei rispettivi suoceri.