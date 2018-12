Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 10 al 14 dicembre 2018

Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di 'Un Posto al Sole'. Tanti i colpi di scena e gli "incorci" attese nelle puntate in onda da lunedì 10 a venerdì 14 dicembre 2018. Ecco, nel dettaglio, le trame che ci aspettano. L'appuntamento è come sempre a partire dalle 20.45 su Rai 3.

Un Posto al Sole, anticipazioni: ecco cosa succederà

Alberto ripone tutte le sue speranze in Valerio: soltanto la sua deposizione può scagionarlo dall'accusa di aver ucciso Veronica e assicurare Vera alla giustizia. Elena intanto intuisce che la madre le sta nascondendo qualcosa sulla morte della Viscardi, questo mentre Valerio cerca un confronto con lei. Per Alberto le cose in carcere si stanno però nel frattempo mettendo sempre peggio.

Beatrice convince Niko ad alzare la parcella per Filippo e Serena, contraria a riservare loro un trattamento di favore. Tra Manlio e Adele sembra tornare il sereno, poi un nuovo motivo di scontro mina il loro rapporto.