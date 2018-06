Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dall'11 al 15 giugno 2018

Amore e tradimenti al centro della settimana di Un Posto al Sole. I nuovi appuntamenti con la soap ambientata a Napoli, in onda da lunedì 11 a venerdì 15 giugno alle 20.40 su Rai 3, si prospettano ricchi di sorprese. Ecco alcune anticipazioni.

Un Posto al Sole, anticipazioni: cosa accadrà nelle prossime puntate

Prosegue il tentativo di Silvia di far riappacificare Mariella con Guido, che intanto è riuscito in qualche modo a non farsi scoprire a letto con Cinzia.

Ai Cantieri, Veronica viene aiutata dal fratello per sbloccare la trattativa che porta alla vendita degli yacht all'emiro, e intanto prepara una brutta sorpresa per Marina e Ferri.