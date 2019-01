Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 14 al 18 gennaio 2019

Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di 'Un Posto al Sole'. Tra amori ed intrighi, ecco le anticipazioni delle prossime puntate, in onda da lunedì 14 a venerdì 18 gennaio 2019. L'appuntamento è, come sempre, a partire dalle 20.45 su Rai 3.

Anticipazioni Un Posto Al Sole, ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Roberto Ferri riesce nel suo intento: si fa riconfermare come direttore generale delle imprese Viscardi. Il prezzo da pagare, però, è per lui acconsentire alle condizioni dettate da Valerio.

Nel frattempo, per quanto riguarda i Cantieri, Marina deve fare buon viso a cattivo gioco, non riuscendo ad evitare l'entrata di Alberto in società.