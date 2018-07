Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 16 al 20 luglio 2018

Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di Un posto al sole. Tra amori, intrighi e problemi familiari. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda da lunedì 16 a venerdì 20 luglio 2018. L'appuntamento è come sempre ogni giorno a partire dalle 20.40 su Rai 3.

Un posto al sole, anticipazioni: cosa accadrà nelle prossime puntate

Alberto è nei guai. È il principale sospettato per l'omicidio avvenuto alla festa di Veronica, e la situazione in carcere per lui è particolarmente dura. In particolare, non sopporta l'idea di poter essere accusato e condannato per un crimine che non ha commesso. È nel giorno del funerale, però, che una scoperta rivoluziona le tesi degli inquirenti.

Valerio, diventato intanto il nuovo socio di maggioranza dei Cantieri, cerca di imporsi. La lettura del testamento si rivela molto deludente però per lui. Frustrato, inizia a bere: mostra una natura violenta.