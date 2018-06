Un posto al sole, anticipazioni puntate dall'18 al 22 giugno 2018

Amore, beghe legali e problemi familiari al centro delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda da lunedì 18 a venerdì 22 giugno 2018. Ecco tutte le anticipazioni di ciò che vedranno i telespettatori. L'appuntamento è come sempre alle 20.40 su Rai 3.

Un posto al sole, anticipazioni: cosa accadrà nelle prossime puntate

Tra Andrea e Alice il momento è molto difficile. Dopo un duro scontro verbale, decide di imperdirle di continuare a vedere Marco. La ragazzina però disobbedisce, e anzi organizza una festa con fiumi di alcool da Marina, con Marco che inizia a provocare di proposito lo stesso Andrea.

Vittorio non si dà pace per quanto è accaduto: Anita è andata via con Luca a pochi giorni dall'inizio del processo.