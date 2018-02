Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 19 al 23 febbraio 2018

Una nuova settimana in compagnia di "Un Posto al Sole". Tante le sorprese attese per gli episodi in onda dal 19 al 23 febbraio 2018, in onda come sempre ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20.40 su Rai 3. Vediamo nel dettaglio cosa ci riservano le prossime puntate.

Un Posto al Sole, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

È successo. Forse soltanto a causa delle circostanze in cui si sono ritrovati nell'ultimo periodo, ma è successo: Franco e Angela si sono riavvicinati più che mai, e adesso cominciano a chiedersi se gli ultimi avvenimenti possano considerarsi un nuovo inizio per il loro stare insieme.

Alberto Palladini, intanto, in nome della famiglia sta provando a guadagnarsi l'amicizia di Sandro e pare riuscire nel suo tentativo. Una situazione che non sfugge agli occhi di Ferri.