Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 2 al 6 luglio 2018

Amore, problemi familiari e giudiziari al centro della prossima settimana di Un Posto al Sole. Ecco le anticipazioni degli appuntamenti in onda da lunedì 2 a venerdì 6 luglio 2018. La soap va in onda come sempre su Rai 3 dal lunedì al venerdìa partire dalle 20.40.

Un Posto al Sole, anticipazioni: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate

Marina è salva per miracolo. Alla guida della sua auto, è stata speronata e buttata fuori strada da un'altra vettura. Quando scopre che alla guida di questa c'era Alberto, decide di denunciarlo. La sua rivalità con Veronica intanto cresce ancora, con quest'ultima che fa di tutto per ostacolare il rapporto che si sta creando tra Roberto e Vera.

Franco riesce a rintracciare la sorella di Mansur, anche grazie all'aiuto di Giulia. Lei però pare spaventatissima all'idea di rivederlo.