Una nuova settimana in compagnia dei protagonisti di 'Un Posto al Sole'. Tra amori ed intrighi, ecco le anticipazioni delle prossime puntate, in onda da lunedì 21 a venerdì 25 gennaio 2019. L'appuntamento è, come sempre, a partire dalle 20.45 su Rai 3.

Un Posto Al Sole, anticipazioni puntate dal 21 al 25 gennaio 2019

Problemi per Roberto Ferri, che viene ricoverato in ospedale. Il problema cardiaco che gli viene riscontrato risulta grave, ed è obbligato ad un intervento d'urgenza.

Patrizio nel frattempo non vuoi tornare ad Alba a finire lo stage, ma Raffaele non è d'accordo con la sua scelta. Soltanto Rossella potrebbe aiutare il ragazzo a ragionare.